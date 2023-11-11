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Військові РФ обстріляли Торецьк: є жертви

Торецьк, Субота 11 листопада 2023 17:52
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Військові РФ обстріляли Торецьк: є жертви Фото: російські військові обстріляли Торецьк (t.me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу в місті загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

Прокуратура повідомила, що сьогодні, 11 листопада, армія РФ нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по Торецьку.

Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

В результаті чого під ворожий удар потрапили двоє людей - 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Крім того, в результаті вибухів:

  • розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд,
  • зруйновані плити перекриття,
  • понівечені дахи й покрівля.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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