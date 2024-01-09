У селі на Прикарпатті виявили гепатит A у воді з криниці

Зазначається, що у населеному пункті захворювання гепатитом А виявили у жительки 27 грудня минулого року.

"Це - вже третій випадок захворювання серед мешканців цього села", - йдеться у доповідній записці начальника Калуського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Івана Чабана.

При цьому зауважується, що під час епідрозслідування 10 листопада і 30 листопада 2023 року спеціалісти направили у вірусологічну лабораторію проби води з локального водопроводу КП "Калуська енергетична компанія" у Вістовій. Антиген вірусу гепатиту А у цих зразках не виявили.

Можливе поширення хвороби

"Хоча у мешканців села є підведена вода локального сільського водопроводу, при опитуванні виявилося, що час від часу вони користуються і криничною водою власного домогосподарства та відвідують надвірний туалет", - розповіли у міськраді.

Таким чином є ймовірність забруднення водоносного горизонту, у тому числі і вірусом гепатиту А.

2 січня фахівці взяли на дослідження криничну воду із домогосподарства захворілої особи у селі Вістова - у результаті було виявлено антиген вірусного гепатиту А.

Як уберегтися від зараження

Жителів Вістової попередили про небезпеку вживання питної води із локальних джерел водопостачання без кип'ятіння та дезінфекції, та закликали "максимально дотримуватися правил особистої гігієни".

Гепатит А в Україні

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

8 грудня 2023 року головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося ліквідувати. Фахівцям вдалося встановити два чинники, які могли його спровокувати.

В Міністерстві охорони здоров'я України докладно пояснили, як вберегтись від гепатиту А.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.