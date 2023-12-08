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Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини

Вінницька область, П'ятниця 08 грудня 2023 16:43
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Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини Архівне фото: головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося ліквідувати. Фахівцям вдалося встановити два чинники, які могли його спровокувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Він сказав, що у Вінницькій області ліквідовано спалах гепатиту A, проте поодинокі випадки захворювання медики виявлятимуть ще протягом кількох місяців.

Перший фактор спалаху

"Під час перевірок фахівці встановили два фактори, які вказують на причини спалаху", - йдеться в заяві.

Перший - безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів. Серед 3 864 обстежених, у 9 виявили антитіла до вірусу гепатиту А.

Тобто, не підозрюючи про захворювання, вони могли інфікувати інших.

Другий фактор спалаху

"За дослідженням проб води: із 403 відібраних зразків із системи централізованого водопостачання, громадських водогонів, річок і стічних вод - вірусу гепатиту A не виявили", - сказав Кузін.

Однак, за мікробіологічними показниками майже в 30% проб зафіксували перевищення за бактеріологічними показниками. Це другий фактор. Тому було посилено дезінфекцію водопровідних мереж і триває робота з коригування технологічних регламентів.

Гепатит А в Україні

Випадки інфікування захворювання гепатитом А зафіксували в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

Майже місяць тому Кузін заявляв, що в Україні не зафіксовано летальних випадків серед хворих гепатитом А.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Вінницька область Гепатит А Мінстерство охорони здоров'я України
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