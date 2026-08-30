У селі Мила під Києвом вже 38 загиблих через удар РФ, є зниклі безвісти

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по складах і подальшої детонації у селі Мила в Бучанському районі на Киїщині зросла до 38 людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, безперервно тривають роботи в селі Мила з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити.
Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС - виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.
"Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації", - повідомив Зеленський.
Ще 20 людей постраждали, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває.
Як зазначив глава держави, загалом за цей тиждень росіяни випустили на Україну майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.
Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини.
"На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть", - наголосив президент.
Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.
Відомо про багатьох загиблих та постраждалих. Серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
Також пошкоджені житлові будинки та пансіонат, триває масова евакуація.
Через масштабну пожежу тимчасово перекривали рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.
Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила, а також за фактом повторної детонації.
Розслідування ведуть за статтею про службову недбалість. До ліквідації наслідків залучили сили з чотирьох регіонів, а речові докази вже скеровано на експертизи.
Все що відомо наразі про наслідки ворожого удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.