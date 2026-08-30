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У селі Мила під Києвом вже 38 загиблих через удар РФ, є зниклі безвісти

11:10 30.08.2026 Нд
2 хв
Десятки людей постраждали, серед них дві дитини
aimg Тетяна Степанова
Фото: у селі Мила під Києвом вже 38 загиблих через удар РФ (Getty Images)

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по складах і подальшої детонації у селі Мила в Бучанському районі на Киїщині зросла до 38 людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, безперервно тривають роботи в селі Мила з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити.

Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС - виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

"Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації", - повідомив Зеленський.

Ще 20 людей постраждали, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває.

Як зазначив глава держави, загалом за цей тиждень росіяни випустили на Україну майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.

Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини.

"На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть", - наголосив президент.

Удар по складах у селі Мила

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.

Відомо про багатьох загиблих та постраждалих. Серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Також пошкоджені житлові будинки та пансіонат, триває масова евакуація.

Через масштабну пожежу тимчасово перекривали рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила, а також за фактом повторної детонації.

Розслідування ведуть за статтею про службову недбалість. До ліквідації наслідків залучили сили з чотирьох регіонів, а речові докази вже скеровано на експертизи.

Все що відомо наразі про наслідки ворожого удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийКиївська областьВійна в УкраїніАтака дронів