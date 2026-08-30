В селе Мила под Киевом уже 38 погибших из-за удара РФ, есть пропавшие без вести

Число погибших в результате удара России по складам и последующей детонации в селе Мила в Бучанском районе на Киищине возросло до 38 человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, непрерывно продолжаются работы в селе Мила по ликвидации последствий российского удара. Большинство пожаров спасателям удалось потушить.
Также на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС - обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.
"Масштаб загрязнения территории значителен, и эта работа будет продолжаться, сколько потребуется. К сожалению, известно, что 38 человек погибли от удара и последующей детонации", - сообщил Зеленский.
Еще 20 человек пострадали, в том числе два ребенка. Четверо считаются пропавшими без вести. Их поиск продолжается.
Как отметил глава государства, всего за эту неделю россияне выпустили в Украину почти 2 тысячи ударных дронов, более 1600 авиабомб и 31 ракету разного типа, в том числе северокорейскую баллистику.
Фактически круглосуточно идут удары по прифронтовым и приграничным общинам: Никополь, Краматорск, Херсон, общины Харьковщины, Запорожья, Днепровщины, Донбасса, Сумщины.
"На каждый российский удар и преступление ищем справедливые ответы. Они обязательно будут", - подчеркнул президент.
Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.
Известно о многих погибших и пострадавших. Среди погибших - глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.
Также повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.
Из-за масштабного пожара временно перекрывали движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.
Расследование ведут по статье о служебной халатности. К ликвидации последствий были привлечены силы из четырех регионов, а вещественные доказательства уже направлены на экспертизы.
Все что известно сейчас о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина .