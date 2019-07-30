Селезнев вернулся к тренировкам с "Малагой"

Украинский нападающий "Малаги" Евгений Селезнев присоединился к испанской команде для прохождения предсезонной подготовки. Видео занятий игроков в тренажерном зале опубликовано в Twitter клуба.

Кроме того, на официальном сайте клуба отмечается, что украинец получил несколько дополнительных дней отпуска, чтобы уладить семейные вопросы.

Ранее СМИ сообщали, что Селезнев и "Малага" не будут продлевать соглашение. В прошлом сезоне испанский клуб был близок к возвращению в Примеру, но не прошел в стыковых матчах "Депортиво".

Украинец провел в Сегунде 12 матчей и только 2 - в основе. Результативными действиями он не отличился.

Селезнев проиграл борьбу за место в составе Густаво Бланко-Лещуку, который этим летом вернулся из аренды в "Шахтер".

Испанская команда имеет определенные финансовые трудности, из-за которых не может позволить себе трансфер игрока донецкой команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Селезнев вошел в сферу интересов нескольких турецких клубов.