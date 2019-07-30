Селезньов повернувся до тренувань з "Малагою"

Український нападник "Малаги" Євген Селезньов приєднався до іспанської команди для проходження передсезонної підготовки. Відео занять гравців в тренажерному залі опубліковано в Twitter клубу.

Крім того, на офіційному сайті клубу зазначається, що українець отримав кілька додаткових днів відпустки, щоб уладнати сімейні питання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Селезньов і "Малага" не продовжувати угоду. Минулого сезону іспанський клуб був близький до повернення до Прімери, але не пройшов у стикових матчах "Депортіво".

Українець провів у Сегунді 12 матчів і лише 2 - в основі. Результативними діями він не відзначився.

Селезньов програв боротьбу за місце в складі Густаво Бланко-Лещуку, який цього літа повернувся з оренди в "Шахтар".

Іспанська команда має певні фінансові труднощі, через які не може дозволити собі трансфер гравця донецької команди, а Селезньов - єдиний форвард в розташуванні іспанського клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Селезньов увійшов у сферу інтересів декількох турецьких клубів.