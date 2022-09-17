В селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов

Полицейские провели отработку села Приморское (Запорожская область).

"В результате комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - заявили в МВД.

Село находится в Васильевском районе, недалеко от оккупированной территории Запорожской области.