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Работала на оккупантов в Шевченковом. СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области

Новина українською →
Харьков, Вторник 13 сентября 2022 11:13
Работала на оккупантов в Шевченковом. СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области Фото: СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченково Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Женщина активно сотрудничала с россиянами. В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт. Шевченково", - рассказали в ведомстве.

О подозрении женщине было сообщено еще в июле. После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Мы писали, что полицейские уже возобновили работу на освобожденных территориях Харьковской области. В деоккупированных регионах проходит фильтрация. Также правоохранители ищут коллаборантов.

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Служба безопасности Украины Харьков колаборантка
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