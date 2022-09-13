Работала на оккупантов в Шевченковом. СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области

Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченково Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Женщина активно сотрудничала с россиянами. В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт. Шевченково", - рассказали в ведомстве.

О подозрении женщине было сообщено еще в июле. После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.