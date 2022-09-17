У селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів

Правоохоронцям вдалось встановили 21 особу, яка може бути причетною до співпраці з окупаційними військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.
Поліцейські провели відпрацювання села Приморське (Запорізька область).
"У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню", - заявили в МВС.
Село знаходиться у Василівському районі, неподалік окупованої території Запорізької області.
Нагадаємо, що у Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців.
Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Раніше, правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.
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