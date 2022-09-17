ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 16:32
У селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів Фото: У селі біля Запоріжжя поліція виявила понад 20 можливих колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалось встановили 21 особу, яка може бути причетною до співпраці з окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

Поліцейські провели відпрацювання села Приморське (Запорізька область).

"У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню", - заявили в МВС.

Село знаходиться у Василівському районі, неподалік окупованої території Запорізької області.

У селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів

Нагадаємо, що у Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців.

Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

Раніше, правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Війна в Україні
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки