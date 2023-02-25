В селах України можна обміняти старі лампочки на LED: як це зробити

Обміняти лампочки розжарювання на енергоощадні LED-лампи тепер можна й у селах України. Ця програма стала доступною в селах від сьогодні, 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Обмін старих ламп на світлодіоди здійснюється безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" та у пересувних відділеннях поштового зв’язку.

"Програма обміну ламп ЄС та уряду стала доступною в селах з 25 лютого. Обміняти лампи зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей", - йдеться в заяві відомства.

Відомо, що загалом по селах для обміну буде доступно 6,6 млн світлодіодних ламп.

Інструкція

Існує два доступні способи для обміну ламп у селах, а саме:

Якщо у вашому селі є автоматизоване відділення "Укрпошти", замовляйте лампи в додатку "Дія" за кілька кліків.

Для цього зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", потім "Обмін лампочок" та вкажіть номер телефону та відділення, після чого виберіть, скільки та які саме лампи хочете отримати.

Або обмінюйте лампи без попереднього замовлення у застосунку, якщо у вашому селі працює стаціонарне чи пересувне відділення "Укрпошти".

Для цього необхідно прийти у відділення "Укрпошти", пред'явити паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після чого вам обміняють 5 ламп розжарювання на 5 LED-ламп, як і передбачено програмою.

Зазначимо, що обміняти лампи може кожен повнолітній громадянин України.

Нагадаємо, що в Україні з цього року стартував безкоштовний обмін ламп розжарювання на нові економні LED-лампочки. Загалом у такий спосіб планується обміняти 50 млн лампочок.

Додамо, що за місяць дії цієї програми в Україні через "Дію" вже замовили на обмін понад 140 тисяч ламп.

Також ми писали про те, що обміняти лампи розжарювання на світлодіодні можна протягом року.

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