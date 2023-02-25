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В селах Украины можно обменять старые лампочки на LED: как это сделать

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 08:55
В селах Украины можно обменять старые лампочки на LED: как это сделать Фото: в селах Украины можно обменять старые лампочки на LED (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Обменять лампочки накаливания на энергосберегающие LED лампы теперь можно и в селах Украины. Эта программа стала доступна в селах с сегодняшнего дня, 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Обмен старых ламп на светодиоды происходит непосредственно в отделениях "Укрпочты" и передвижных отделениях почтовой связи.

"Программа обмена ламп ЕС и правительства стала доступна в селах с 25 февраля. Обменять лампы смогут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей", - говорится в заявлении ведомства.

Известно, что в общей сложности по селам для обмена будет доступно 6,6 млн светодиодных ламп.

Инструкция

Существует два доступных способа для обмена ламп в селах, а именно:

  • Если в вашем селе есть автоматизированное отделение "Укрпочты", заказывайте лампы в приложении "Дія" в несколько кликов.

Для этого зайдите в приложение, нажмите "Услуги", затем "Обмен лампочек" и укажите номер телефона и отделения, затем выберите, сколько и какие именно лампы хотите получить.

  • Или обменивайте лампы без предварительного заказа в приложении, если в вашем селе работает стационарное или передвижное отделение "Укрпочты".

Для этого необходимо прийти в отделение "Укрпочты", предъявить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. После чего вам обменяют 5 ламп накаливания на 5 LED-ламп, как и предусмотрено программой.

Отметим, что обменять лампы может любой совершеннолетний гражданин Украины.

Напомним, что в Украине с этого года стартовал бесплатный обмен ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки. В общем, таким образом планируется обменять 50 млн лампочек.

Добавим, что за месяц действия этой программы в Украине через "Дію" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп.

Также мы писали о том, что обменять лампы накаливания на светодиодные можно в течение года.

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