За секунду до збиття: "Флеш" показав, як український перехоплювач знищив "Герань-5"

"Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім", - написав Бескрестнов.

За його словами, над виробом ще є над чим працювати, але він уже є функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань.

Флеш також зазначив, що, на жаль, не може публічно подякувати всім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача.

Фото: російський дрон за момент за збиття перехоплювачем (t.me/serhii_flash)

Разом з повідомленням Бескрестнов опублікував фото ворожого дрона "Герань-5" - знімок зроблений за секунду до його збиття.