UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

За секунду до збиття: "Флеш" показав, як український перехоплювач знищив "Герань-5"

23:44 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: радник президента України Сергій Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Український реактивний дрон-перехоплювач успішно збив ворожий реактивний дрон "Герань-5".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім", - написав Бескрестнов.

За його словами, над виробом ще є над чим працювати, але він уже є функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань.

Флеш також зазначив, що, на жаль, не може публічно подякувати всім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача.

Фото: російський дрон за момент за збиття перехоплювачем (t.me/serhii_flash)

Разом з повідомленням Бескрестнов опублікував фото ворожого дрона "Герань-5" - знімок зроблений за секунду до його збиття.

Нагадаємо, того ж дня СБУ вже збивала реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем - за словами президента, це був уже другий такий успіх військової контррозвідки за день.

Раніше того ж дня Зеленський також показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами - за його словами, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам.

Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний "Шахед". Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДрониВійна Росії проти України