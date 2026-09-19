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За секунду до сбития: "Флэш" показал, как украинский перехватчик уничтожил "Герань-5"

23:44 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Украинский реактивный дрон-перехватчик успешно сбил вражеский реактивный дрон "Герань-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для разных целей достаточен", - написал Бескрестнов.

По его словам, над изделием еще есть над чем работать, но оно уже является функциональным, реальным и готовым к дальнейшим доработкам.

Флеш также отметил, что, к сожалению, не может публично поблагодарить всех, кто работал над созданием и изготовлением этого перехватчика.

Фото: российский дрон за момент за сбивание перехватчиком (t.me/serhii_flash)

Вместе с сообщением Бескрестнов опубликовал фото вражеского дрона "Герань-5" - снимок сделан за секунду до его сбития.

Напомним, в тот же день СБУ уже сбивала реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком - по словам президента, это был уже второй подобный успех военной контрразведки за день.

Ранее в тот день Зеленский также показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками - по его словам, военная контрразведка уже имеет хороший результат в противодействии таким дронам.

На днях глава государства также подтверждал успешные испытания сразу двух отечественных перехватчиков, сбивших российский реактивный "Шахед". Президент поблагодарил разработчиков и подчеркнул, что производство таких средств будут масштабироваться, чтобы дать Украине больше защиты перед зимой.

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