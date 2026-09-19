За секунду до сбития: "Флэш" показал, как украинский перехватчик уничтожил "Герань-5"

Украинский реактивный дрон-перехватчик успешно сбил вражеский реактивный дрон "Герань-5".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
"Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для разных целей достаточен", - написал Бескрестнов.
По его словам, над изделием еще есть над чем работать, но оно уже является функциональным, реальным и готовым к дальнейшим доработкам.
Флеш также отметил, что, к сожалению, не может публично поблагодарить всех, кто работал над созданием и изготовлением этого перехватчика.
Вместе с сообщением Бескрестнов опубликовал фото вражеского дрона "Герань-5" - снимок сделан за секунду до его сбития.
Напомним, в тот же день СБУ уже сбивала реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком - по словам президента, это был уже второй подобный успех военной контрразведки за день.
Ранее в тот день Зеленский также показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками - по его словам, военная контрразведка уже имеет хороший результат в противодействии таким дронам.
На днях глава государства также подтверждал успешные испытания сразу двух отечественных перехватчиков, сбивших российский реактивный "Шахед". Президент поблагодарил разработчиков и подчеркнул, что производство таких средств будут масштабироваться, чтобы дать Украине больше защиты перед зимой.