За секунду до сбития: "Флэш" показал, как украинский перехватчик уничтожил "Герань-5"

"Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для разных целей достаточен", - написал Бескрестнов.

По его словам, над изделием еще есть над чем работать, но оно уже является функциональным, реальным и готовым к дальнейшим доработкам.

Флеш также отметил, что, к сожалению, не может публично поблагодарить всех, кто работал над созданием и изготовлением этого перехватчика.

Фото: российский дрон за момент за сбивание перехватчиком (t.me/serhii_flash)

Вместе с сообщением Бескрестнов опубликовал фото вражеского дрона "Герань-5" - снимок сделан за секунду до его сбития.