У секторі оборони Україна співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі формальні члени, - Резніков

"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре, - розповів він. - У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".

За словами міністра оборони, Україна і надалі буде поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони.

"НАТО - це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини - це також важливі компоненти інтеграції до НАТО", - додав Резніков.

За його словами, сьогодні Україна має великий арсенал західної зброї, якою вона успішно б’є російських окупантів.

"11 місяців тому, коли я просив надати Україні Stinger, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося. Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе - можливим", - резюмував він.