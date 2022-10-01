У секторі оборони Україна співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі формальні члени, - Резніков

У секторі оборони Україна співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.
"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре, - розповів він. - У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".
За словами міністра оборони, Україна і надалі буде поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони.
"НАТО - це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини - це також важливі компоненти інтеграції до НАТО", - додав Резніков.
За його словами, сьогодні Україна має великий арсенал західної зброї, якою вона успішно б’є російських окупантів.
"11 місяців тому, коли я просив надати Україні Stinger, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося. Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе - можливим", - резюмував він.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.
Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.
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