В секторе обороны Украина сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые формальные члены, - Резников

В секторе обороны Украина сотрудничает с НАТО более глубоко, чем некоторые его формальные члены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.
"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы - осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция состоялась де-юре, - рассказал он. - В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО".
По словам министра обороны, Украина и дальше будет углублять фактическую интеграцию в сфере обороны.
"НАТО - это не только об обороне, это об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институций, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека - это также важные компоненты интеграции в НАТО", - добавил Резников.
По его словам, сегодня у Украины большой арсенал западного оружия, которым она успешно бьет российских оккупантов.
"11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось. Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинская власть сделали невозможное - возможным", - резюмировал он.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.
Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.
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