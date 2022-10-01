В секторе обороны Украина сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые формальные члены, - Резников

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы - осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция состоялась де-юре, - рассказал он. - В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО".

По словам министра обороны, Украина и дальше будет углублять фактическую интеграцию в сфере обороны.

"НАТО - это не только об обороне, это об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институций, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека - это также важные компоненты интеграции в НАТО", - добавил Резников.

По его словам, сегодня у Украины большой арсенал западного оружия, которым она успешно бьет российских оккупантов.

"11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Все изменилось. Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинская власть сделали невозможное - возможным", - резюмировал он.