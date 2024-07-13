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В Секторе Газа, вероятно, ликвидировали организатора нападения на Израиль – СМИ

Суббота 13 июля 2024 16:49
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В Секторе Газа, вероятно, ликвидировали организатора нападения на Израиль – СМИ Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу утром по югу Сектора Газа был нанесен авиаудар. Как утверждают израильские военные, целью были Мухаммад Дейф, неосязаемый командир военного крыла ХАМАС, и еще один главный командир террористической группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, оба были поражены большими боеприпасами над землей, находясь в здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юним на юге Газы, а не в тоннеле.

По состоянию на 16.00 судьба Дейфа была неизвестна, хотя еврейские СМИ ссылались на слова неназванных сотрудников службы безопасности, утверждавших, что растет вероятность его убийства.

Что известно об Аль-Мавасе

Аль-Маваси определен Израилем гуманитарной зоной. Однако Армия обороны Израиля заявила, что здание было обстреляно не в палаточном городке для перемещенных палестинцев, а скорее в огражденном комплексе ХАМАС в гражданском окружении. Несколько десятков других боевиков ХАМАС также находились в районе объекта, когда его обстреляли, включая охранников Дейфа и Саламе, сообщили военные источники.

Кто такой Мухаммад Дейф

58-летний Мухаммад Дейф, более двух десятилетий командовавший бригадой Изз аль-Дина аль-Касама, долгое время был одной из самых разыскиваемых Израилем террористических фигур. Он был инициатором наступления ХАМАСа на Израиль 7 октября, крупнейшего нападения в истории страны, когда около 1200 человек были убиты, а еще около 251 человека были затянуты в Газу как заложники.

Кто такой Рафаа Саламе

Наряду с Дейфом была еще одна главная фигура, Рафа Саламе, командир бригады Хамас Хан Юнис. Саламе считается близким к Дейфу и исполняет обязанности его заместителя после убийства предыдущего заместителя руководителя бригад Аль-Кассам.

Информация об авиаударе

Согласно источникам ЦАХАЛа, удар был нанесен вскоре после того, как военные получили информацию о местонахождении двух лидеров ХАМАС.

Военные все еще ждали разведки, чтобы подтвердить, что Дейф и Саламе были убиты.

Напомним, что ЦАХАЛ ранее нанес авиационные удары по территориям Сектора Газа и Ливана. Как сообщало The Times of Israel, в результате атак были ликвидированы несколько членов группировок ХАМАС и "Хезбола".

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден поддержал завершение войны в Секторе Газа и выступил против оккупации анклава Израилем.

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