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В Секторі Газа внаслідок бомбардувань загинув французький дипломат

Неділя 17 грудня 2023 11:30
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В Секторі Газа внаслідок бомбардувань загинув французький дипломат Фото: в Секторі Газа внаслідок бомбардувань загинув французький дипломат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

Під час бомбардувань дипломат сховався в будинку одного зі своїх колег з Генерального консульства Франції, разом з двома іншими колегами й багатьма членами їхніх сімей.

Внаслідок обстрілу, у середу, 13 грудня, дипломат отримав серйозні поранення. Тоді ж загинули десятки людей.

"Наш колега працював на Францію з 2002 року. Частина його сім'ї змогла виїхати з Гази до Франції в рамках плану евакуації, розробленого Міністерством Європи та закордонних справ, який включав французьких громадян, присутніх в Газі, співробітників Французького інституту та їхніх утриманців", - додає пресслужба.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

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