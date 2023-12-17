В Секторе Газа в результате бомбардировок погиб французский дипломат

В городе Рафах, на юге Сектора Газа, в результате израильских бомбардировок погиб французский дипломат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

Во время бомбардировок дипломат укрылся в доме одного из своих коллег из Генерального консульства Франции, вместе с двумя другими коллегами и многими членами их семей.

В результате обстрела, в среду, 13 декабря, дипломат получил серьезные ранения. Тогда же погибли десятки людей.

"Наш коллега работал на Францию с 2002 года. Часть его семьи смогла выехать из Газы во Францию в рамках плана эвакуации, разработанного Министерством Европы и иностранных дел, который включал французских граждан, присутствующих в Газе, сотрудников Французского института и их иждивенцев", - добавляет пресс-служба.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.