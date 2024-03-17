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У Секторі Газа розвантажили перший корабель із гуманітарною допомогою

Ілюстративне фото: у Секторі Газа розвантажили перший корабель із гуманітарною допомогою (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Секторі Газа розвантажилося перше судно з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Перше судно, яке доставляє допомогу постраждалому сектору Газа, повністю розвантажилося, доставивши 200 тонн продовольства, води та запасів у голодуючий анклав і відкрив морський гуманітарний коридор з Кіпру.

На відео, розміщеному в Інтернеті, видно, як кран перевантажує ящики з баржі на вантажівки спеціально прибудованого причалу.

"Це було випробування", - написав засновник WCK Хосе Андрес у X. "Ми могли б привозити тисячі тонн на тиждень".

"Ми хочемо збільшити обсяг передачі гуманітарної допомоги, тому ведемо переговори з кількома державами", - заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс журналістам пізно ввечері у п'ятницю.

За даними Організації Об'єднаних Націй, дюжина вантажівок доставить перші запаси в північну частину Гази, де за останній місяць кількість дітей, які страждають від гострого недоїдання, подвоїлася.

Допомога Сектору Газа

Раніше ми писали, що ЄС має намір відкрити морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру до Гази у неділю

Також ми повідомили, що США збудують у Газі порт для доставки гуманітарної допомоги.

 

 

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Сектор Газа