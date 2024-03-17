У Секторі Газа розвантажили перший корабель із гуманітарною допомогою

У Секторі Газа розвантажилося перше судно з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Перше судно, яке доставляє допомогу постраждалому сектору Газа, повністю розвантажилося, доставивши 200 тонн продовольства, води та запасів у голодуючий анклав і відкрив морський гуманітарний коридор з Кіпру.
На відео, розміщеному в Інтернеті, видно, як кран перевантажує ящики з баржі на вантажівки спеціально прибудованого причалу.
"Це було випробування", - написав засновник WCK Хосе Андрес у X. "Ми могли б привозити тисячі тонн на тиждень".
"Ми хочемо збільшити обсяг передачі гуманітарної допомоги, тому ведемо переговори з кількома державами", - заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс журналістам пізно ввечері у п'ятницю.
За даними Організації Об'єднаних Націй, дюжина вантажівок доставить перші запаси в північну частину Гази, де за останній місяць кількість дітей, які страждають від гострого недоїдання, подвоїлася.
Раніше ми писали, що ЄС має намір відкрити морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру до Гази у неділю
Також ми повідомили, що США збудують у Газі порт для доставки гуманітарної допомоги.
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