В Секторе Газа разгрузили первый корабль с гуманитарной помощью

В Секторе Газа разгрузилось первое судно с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Первое судно, доставляющее помощь пострадавшему сектору Газа, полностью разгрузилось, доставив 200 тонн продовольствия, воды и припасов в голодающий анклав и открыв морской гуманитарный коридор с Кипра.
На видео, размещенном в Интернете, видно, как кран перегружает ящики с баржи на грузовики на специально построенном причале.
“Это было испытание”, - написал основатель WCK Хосе Андрес в X. “Мы могли бы привозить тысячи тонн в неделю”.
“Мы хотим увеличить объем передачи гуманитарной помощи, поэтому ведем переговоры с несколькими государствами”, - заявил президент Кипра Никос Христодулидис журналистам поздно вечером в пятницу.
По данным Организации Объединенных Наций, дюжина грузовиков доставит первые припасы в северную часть Газы, где за последний месяц количество детей, страдающих от острого недоедания, удвоилось.
Ранее мы писали, что ЕС намерен открыть морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу в воскресенье
Также мы сообщили, что США построят в Газе порт для доставки гуманитарной помощи.
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