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В Секторе Газа разгрузили первый корабль с гуманитарной помощью

Иллюстративное фото: в Секторе Газа разгрузили первый корабль с гуманитарной помощью (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Секторе Газа разгрузилось первое судно с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Первое судно, доставляющее помощь пострадавшему сектору Газа, полностью разгрузилось, доставив 200 тонн продовольствия, воды и припасов в голодающий анклав и открыв морской гуманитарный коридор с Кипра.

На видео, размещенном в Интернете, видно, как кран перегружает ящики с баржи на грузовики на специально построенном причале.

“Это было испытание”, - написал основатель WCK Хосе Андрес в X. “Мы могли бы привозить тысячи тонн в неделю”.

“Мы хотим увеличить объем передачи гуманитарной помощи, поэтому ведем переговоры с несколькими государствами”, - заявил президент Кипра Никос Христодулидис журналистам поздно вечером в пятницу.

По данным Организации Объединенных Наций, дюжина грузовиков доставит первые припасы в северную часть Газы, где за последний месяц количество детей, страдающих от острого недоедания, удвоилось.

Помощь Сектору Газа

Ранее мы писали, что ЕС намерен открыть морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу в воскресенье

Также мы сообщили, что США построят в Газе порт для доставки гуманитарной помощи.

 

 

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Сектор Газа