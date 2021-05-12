В Секторе Газа заявили о разрушении многоэтажного здания: самолеты Израиля выпустили ракеты

Израиль выпустил ракеты по Сектору Газа в ходе конфликта с Палестиной . В результате было повреждено многоэтажное здание.

Об этом сообщает Associated Press .

Израильские реактивные самолеты разрушили девятиэтажное здание в Секторе Газа. Там были расположены жилые квартиры, производственные предприятия и стоматологическая клиника.

Сообщается, что вначале Военно-воздушные силы Израиля выпустили пять предупредительных ракет из беспилотника, чтобы предупредить людей о приближающейся бомбардировке рано утром в среду.

Вскоре после этого реактивные самолеты снова ударили по зданию после того, как вокруг собрались журналисты и спасатели.

"О жертвах пока ничего не известно", - сообщает издание.

В то же время сообщается, что высотка была сильно повреждена.

Дым и обломки достигли офиса агентства Associated Press в Газе в 200 метрах (ярдах).