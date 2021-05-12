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В Секторе Газа заявили о разрушении многоэтажного здания: самолеты Израиля выпустили ракеты

Новина українською → Сектор Газа, Среда 12 мая 2021 04:05
В Секторе Газа заявили о разрушении многоэтажного здания: самолеты Израиля выпустили ракеты Фото: еще одно здание разрушено в Секторе Газа (twitter.com/theIMEU)
Автор: Наталья Скороход

Израиль выпустил ракеты по Сектору Газа в ходе конфликта с Палестиной. В результате было повреждено многоэтажное здание.

Об этом сообщает Associated Press.

Израильские реактивные самолеты разрушили девятиэтажное здание в Секторе Газа. Там были расположены жилые квартиры, производственные предприятия и стоматологическая клиника.

Сообщается, что вначале Военно-воздушные силы Израиля выпустили пять предупредительных ракет из беспилотника, чтобы предупредить людей о приближающейся бомбардировке рано утром в среду.

Вскоре после этого реактивные самолеты снова ударили по зданию после того, как вокруг собрались журналисты и спасатели.

"О жертвах пока ничего не известно", - сообщает издание.

В то же время сообщается, что высотка была сильно повреждена.

Дым и обломки достигли офиса агентства Associated Press в Газе в 200 метрах (ярдах).

Напомним, Сектор Газа обстрелял Израиль ракетами. В результате пострадал Тель-Авив и другие города.

Ранее сообщалось, что США призвали обе стороны конфликта успокоиться и снизить напряженность. Об этом заявили Энтони Блинкен и Нед Прайс.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется на совещание. Это будет вторая встреча за три дня из-за конфликта Израиля и Палестины.

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