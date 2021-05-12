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У Секторі Гази заявили про руйнування багатоповерхової будівлі: літаки Ізраїлю випустили ракети

Новость на русском → Сектор Гази, Середа 12 травня 2021 04:05
У Секторі Гази заявили про руйнування багатоповерхової будівлі: літаки Ізраїлю випустили ракети Фото: ще одна будівля зруйнована в Секторі Гази (twitter.com/theIMEU)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль випустив ракети по Сектору Гази в ході конфлікту з Палестиною. В результаті було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє Associated Press.

Ізраїльські реактивні літаки зруйнували дев'ятиповерхову будівлю в Секторі Гази. Там були розташовані житлові квартири, виробничі підприємства та стоматологічна клініка.

Повідомляється, що спочатку Військово-повітряні сили Ізраїлю випустили п'ять попереджувальних ракет з безпілотника, щоб попередити людей про наближення бомбардування рано вранці в середу.

Незабаром після цього реактивні літаки знову вдарили по будівлі після того, як навколо зібралися журналісти і рятувальники.

"Про жертви поки нічого не відомо", - повідомляє видання.

У той же час повідомляється, що висотка була сильно пошкоджена.

Дим і уламки досягли офісу агентства Associated Press в Газі в 200 метрах (ярдах).

Нагадаємо, Сектор Гази обстріляв Ізраїль ракетами. В результаті постраждав Тель-Авів та інші міста.

Раніше повідомлялося, що США закликали обидві сторони конфлікту заспокоїтися і знизити напруженість. Про це заявили Ентоні Блінкен і Нед Прайс.

Також повідомлялося, що Рада Безпеки ООН збереться на нараду. Це буде друга зустріч за три дні через конфлікт Ізраїлю і Палестини.

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