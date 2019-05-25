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В Секторе Газа во время протестов ранили почти 20 палестинцев

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 00:49
В Секторе Газа во время протестов ранили почти 20 палестинцев
Фото: протесты на границе сектора Газа (twitter.com/Hispantv)

Израильские военные применили пластиковые пули против демонстрантов

Израильские военные применили силу во время протестов на границе Сектора Газа, в результате чего почти два десятка палестинцев получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, во время протеста военные Армии обороны Израиля применили против палестинских демонстрантов пластиковые пули и слезоточивый газ.

В результате инцидента по меньшей мере 16 человек получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе сектора Газа во время акций протеста в память Дня Накба (Дня катастрофы) более 50 палестинцев получили ранения в результате столкновений с военнослужащими армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля применила против демонстрантов резиновые и боевые патроны, слезоточивый газ и перечные аэрозоли.

РБК-Украина писало, что после очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая.

Кроме того, в результате авиаударов Израиля по территории сектора Газа погибли не менее 20 человек. Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на ракетные обстрелы отдавал приказ не прекращать удары по сектору Газа.

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