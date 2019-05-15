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В секторе Газа во время протестов были ранены 50 палестинцев

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 18:42
В секторе Газа во время протестов были ранены 50 палестинцев
Фото: протесты на границе сектора Газа (twitter.com/Hispantv)

В районе укреплений на границе сектора Газа собралось около 10 тыс. палестинцев

На границе сектора Газа во время акций протеста в память Дня Накба (Дня катастрофы) более 50 палестинцев получили ранения в результате столкновений с военнослужащими армии обороны Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что армия обороны Израиля применила против демонстрантов резиновые и боевые патроны, слезоточивый газ и перечные спреи.

По данным издания, во время протестов был застрелен 22-летний мужчина. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи, но не смогли спасти. 

В районе укреплений на границе сектора Газа собралось около 10 тыс. палестинцев, которые ежегодно 15 мая отмечают День Накба - годовщину потери палестинских земель в 1948 году при образовании государства Израиль. Аналогичные демонстрации проходят также в палестинских поселениях на западном берегу Иордана.

В этот день на палестинских территориях закрываются школы, чтобы ученики могли принять участие в манифестациях.

Издание отмечает, что с палестинских территорий были запущены несколько шаров с зажигательной смесью, которые стали причиной пожаров на полях на израильской стороне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая.

Кроме того,  результате авиаударов Израиля по территории сектора Газа погибли не менее 20 человек. Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на ракетные обстрелы отдавал приказ не прекращать удары по сектору Газа.

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Новости Украины Сектор ГазапротестПалестинапроисшествие
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