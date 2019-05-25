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У Секторі Газа під час протестів поранили майже 20 палестинців

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 00:49
У Секторі Газа під час протестів поранили майже 20 палестинців
Фото: протести на кордоні сектора Газа (twitter.com/Hispantv)

Ізраїльські військові застосовали пластикові кулі проти демонстрантів

Ізраїльські військові застосували силу під час протестів на кордоні Сектору Газа, в результаті чого майже два десятки палестинців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За даними Міністерства охорони Палестини, під час протесту військові Армії оборони Ізраїлю застосували проти палестинських демонстрантів пластикові кулі та сльозогінний газ.

В результаті інциденту щонайменше 16 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні сектора Газа під час акцій протесту в пам'ять Дня Накба (Дня катастрофи) більше 50 палестинців отримали поранення в результаті зіткнень з військовослужбовцями армії оборони Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю застосувала проти демонстрантів гумові та бойові патрони, сльозогінний газ і перцеві спреї.

РБК-Україна писало, що після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня.

Крім того, внаслідок авіаударів Ізраїлю з території сектора Газа загинули не менше 20 осіб. Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на ракетні обстріли віддавав наказ не припиняти удари по сектору Газа.

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Новини України Сектор ГазапротестІзраїль
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