В секторе Газа в результате перестрелки погиб израильский подполковник

Фото: место происшествия (Amir.Cohen)

Погибший израильский офицер имел звание подполковника

В ходе боестолкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Jerusalem Post.

Его имя не разглашается, как и подробности операции, которую израильские военные проводили в секторе Газа.



Издание указывало, что в перестрелке погиб бригадный генерал, однако позже скорректировало свою заметку.

Кроме того, в официальном Twitter армии также говорится о гибели подполковника.

Напомним, сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В результате удара были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев.

