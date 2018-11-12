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Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли 6 человек

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 04:29
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вследствие удара погибли 6 человек, включая командира ХАМАС

Сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Haaretz.

Как сообщается, в результате удара были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС.

Так, армия обороны Израиля сообщила в Twitter, что "во время оперативной деятельности Израильских сил обороны в секторе Газа произошел обмен огнем".

"Ни один из военных не был захвачен в плен во время оперативной деятельности в Газе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ответ с территории Газы был произведен обстрел, две ракеты были перехвачены средствами ПВО Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев.

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Новости Украины Сектор ГазаИзраильудары
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