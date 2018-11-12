Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли 6 человек

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Вследствие удара погибли 6 человек, включая командира ХАМАС

Сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Haaretz.

Как сообщается, в результате удара были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС.

Так, армия обороны Израиля сообщила в Twitter, что "во время оперативной деятельности Израильских сил обороны в секторе Газа произошел обмен огнем".

"Ни один из военных не был захвачен в плен во время оперативной деятельности в Газе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ответ с территории Газы был произведен обстрел, две ракеты были перехвачены средствами ПВО Израиля.

INITIAL REPORT: Sirens sounded in the Eshkol Regional Council. Details to follow. pic.twitter.com/hueDq3GOkT — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 11, 2018

It’s 11:30 PM. Sirens continue to sound in southern #Israel, signaling rocket fire from #Gaza. The Iron Dome aerial defense system intercepted two projectiles. pic.twitter.com/nEpk2N9jvd — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев.