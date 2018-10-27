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Израиль ответил на атаки палестинцев ударами по 80 целям сектора Газа

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 09:40
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)
Фото: авиация Израиля (flickr.com/idfonline)

Израиль уничтожил минимум 5 военных объектов ХАМАС

Военно-вохдушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ночь с пятницы на субботу, 27 октября, в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Отмечается, что десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

В результате спецоперации удалось уничтожить: пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочную базу, "туннель террористов" и противовоздушный наблюдательный пункт.

Напомним, утром 25 октября израильская военная авиация ударил по восьми объектах в секторе Газа. Под авиаудар попали здания, в которых, по данным израильской армии, производились боеприпасы. Также военные уточнили, что удар был нанесен в ответ на выпущенные по территории Израиля, снаряды, которые были отбиты системой противоракетной обороны.

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Новости Украины Сектор ГазаХАМАСИзраиль
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