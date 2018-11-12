У секторі Газа в результаті перестрілки з бойовиками ХАМАС загинув ізраїльський підполковник

Фото: місце події (Amir.Cohen)

Загиблий ізраїльський офіцер мав звання підполковника

В ході бойових зіткнень з силами палестинських бойовиків ХАМАС загинув ізраїльський підполковник. Про це заявив представник Армії оборони Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням The Jerusalem Post.

Його ім'я не розголошується, як і подробиці операції, яку ізраїльські військові проводили в секторі Газа.



Видання зазначало, що в перестрілці загинув бригадний генерал, однак пізніше скоригувало свою замітку.

Крім того, в офіційному Twitter армії також йдеться про загибель підполковника.

Нагадаємо, співробітники спецназу армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у секторі Газа. В результаті удару були вбиті шестеро палестинців, включаючи одного з командирів угруповання ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по 80 цілей у секторі Газа у ніч з п'ятниці на суботу, 27 жовтня, у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинців.