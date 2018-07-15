В секторе Газа произошел взрыв, есть погибшие

Погибли двое человек, еще один получил ранения

В здании в одном из районов сектора Газа сегодня, 15 июля, в результате взрыва погибли двое палестинцев. Об этом рассказали медицинские работники, передает Reuters.

Кроме того, сообщается, что еще один человек получил ранения.

Согласно информации издания, причина, по которой в Газе произошел взрыв пока неизвестна.

Также отмечается, что погибшие были отцом и сыном.

Отметим, накануне Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.

Напомним, ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа.

18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Так, удары были произведены в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.