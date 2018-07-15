У секторі Газа стався вибух, є загиблі

Загинуло двоє осіб, ще одна людина отримала поранення

В будівлі в одному з районів сектора Газа сьогодні, 15 липня, в результаті вибуху загинуло двоє палестинців. Про це розповіли медичні працівники, передає Reuters.

Окрім того, повідомляється, що ще одна людина отримала поранення.

Згідно з інформацією видання, причина, з якої в Газі стався вибух наразі невідома.

Також зазначається, що загиблі були батьком та сином.

Зазначимо, напередодні Ізраїль і збройні угруповання сектора Газа домовились про перемир'я.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа.

18 червня авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Так, удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.