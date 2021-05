Сектор Газа выпустил ракеты по Лоду: пострадали мирные жители, есть жертвы

Сообщается, что ракеты попали в жилой дом и в автомобиль в Лоде.

В полиции уточнили, что в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод погибли два человека. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR