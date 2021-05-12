Сектор Газа выпустил ракеты по Лоду: пострадали мирные жители, есть жертвы

Сектор Газа выпустил ракеты по израильскому городу Лоду. В результате были ранены мирные жители, есть погибшие.

Об этом сообщает Times of Israel .

Сообщается, что ракеты попали в жилой дом и в автомобиль в Лоде.

В полиции уточнили, что в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод погибли два человека. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

Известно, что погибшими оказались 40-летняя женщина и 7-летняя девочука. Женщина погибла сразу, а девочка скончалась после того, как попала в больницу.

Мэр Лода Яир Ревиво уточнил, что погибшие были выходцами из арабской общины.

Также в результате прямого попадания был тяжело ранен третий человек. Полиция призывает людей оставаться возле бомбоубежищ.

Кроме того, еще два человека получили серьезные ранения в результате попадания ракеты в их дом в городе Лод.

По данным службы спасения, они были эвакуированы в больницу Assaf Harofeh. Один человек находится в критическом состоянии, а другой - в тяжелом.

Мэр города Лода Яир Ревиво призвал жителей прекратить столкновения.

"Ракеты ХАМАС не делают различий между евреями и арабами»" - сказал Ревиво.

Он также призвал арабских жителей прекратить протесты.

"На следующий день нам все равно придется жить здесь вместе", - сказал мэр города.

Также известно, что еще одна ракета попала в дом в городе Йехуд, к северу от аэропорта Бен-Гурион. Спасатели говорят, что семью, которая жила в доме, спасло бомбоубежище.