ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сектор Газа выпустил ракеты по Лоду: пострадали мирные жители, есть жертвы

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 05:15
Сектор Газа выпустил ракеты по Лоду: пострадали мирные жители, есть жертвы Фото: обстрел в Лоде (twitter.com/YiddishNews)
Автор: Наталья Скороход

Сектор Газа выпустил ракеты по израильскому городу Лоду. В результате были ранены мирные жители, есть погибшие.

Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что ракеты попали в жилой дом и в автомобиль в Лоде.

В полиции уточнили, что в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод погибли два человека. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение.

Известно, что погибшими оказались 40-летняя женщина и 7-летняя девочука. Женщина погибла сразу, а девочка скончалась после того, как попала в больницу.

Мэр Лода Яир Ревиво уточнил, что погибшие были выходцами из арабской общины.

Также в результате прямого попадания был тяжело ранен третий человек. Полиция призывает людей оставаться возле бомбоубежищ.

Кроме того, еще два человека получили серьезные ранения в результате попадания ракеты в их дом в городе Лод.

По данным службы спасения, они были эвакуированы в больницу Assaf Harofeh. Один человек находится в критическом состоянии, а другой - в тяжелом.

Мэр города Лода Яир Ревиво призвал жителей прекратить столкновения.

"Ракеты ХАМАС не делают различий между евреями и арабами»" - сказал Ревиво.

Он также призвал арабских жителей прекратить протесты.

"На следующий день нам все равно придется жить здесь вместе", - сказал мэр города.

Также известно, что еще одна ракета попала в дом в городе Йехуд, к северу от аэропорта Бен-Гурион. Спасатели говорят, что семью, которая жила в доме, спасло бомбоубежище.

Напомним, центр Израиля опять обстреляли ракетами из Сектора Газа. Это произошло после того, как Израиль выпустил ракеты в ответ на обстрел Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что в Секторе Газа разрушили многоэтажный дом. Там располагались жилые квартиры, предприятия и стоматологическая клиника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль
NEWS
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом