Сектор Гази випустив ракети по Лоду: постраждали мирні жителі, є жертви
Сектор Гази випустив ракети по ізраїльському місту Лоду. В результаті були поранені мирні жителі, є загиблі.
Про це повідомляє Times of Israel.
Повідомляється, що ракети потрапили в житловий будинок та в автомобіль в Лоді.
У поліції уточнили, що в результаті прямого удару по автомобілю в місті Лод загинули дві людини. Ще один мирний житель отримав важке поранення.
Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021
Відомо, що загиблими виявилися 40-річна жінка і 7-річна дівчинка. Жінка загинула відразу, а дівчинка померла після того, як потрапила в лікарню.
Мер Лода Яір Ревіво уточнив, що загиблі були вихідцями з арабської громади.
Також в результаті прямого попадання був важко поранений третій чоловік. Поліція закликає людей залишатися біля бомбосховищ.
Крім того, ще дві людини отримали серйозні поранення в результаті попадання ракети в їх будинок в місті Лод.
За даними Служби порятунку, вони були евакуйовані в лікарню Assaf Harofeh. Одна людина перебуває в критичному стані, а інша - у важкому.
Мер міста Лоду Яір Ревіво закликав жителів припинити сутички.
"Ракети ХАМАС не роблять відмінностей між євреями і арабами»" - сказав Ревіво.
Він також закликав арабських жителів припинити протести.
"На наступний день нам все одно доведеться жити тут разом", - сказав мер міста.
Також відомо, що ще одна ракета потрапила в будинок в місті Йехуд, на північ від аеропорту Бен-Гуріон. Рятувальники кажуть, що сім'ю, яка жила в будинку, врятувало бомбосховище.
Нагадаємо, центр Ізраїлю знову обстріляли ракетами з Сектора Гази. Це сталося після того, як Ізраїль випустив ракети у відповідь на обстріл Тель-Авіва.
Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази зруйнували багатоповерховий будинок. Там розташовувалися житлові квартири, підприємства і Стоматологічна клініка.