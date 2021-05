Сектор Гази випустив ракети по Лоду: постраждали мирні жителі, є жертви

Повідомляється, що ракети потрапили в житловий будинок та в автомобіль в Лоді.

У поліції уточнили, що в результаті прямого удару по автомобілю в місті Лод загинули дві людини. Ще один мирний житель отримав важке поранення.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR