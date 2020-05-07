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Сектор альтернативной энергетики оплатил 20 млрд гривен налогов в 2019 году

Новости » Энергетика     07.05.2020 - 16:56
Сектор альтернативной энергетики оплатил 20 млрд гривен налогов в 2019 году
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Рост бюджетных поступлений от сектора “зеленой” энергетики по сравнению с 2018 годом составил 4,72 млрд грн

В 2019 году производители альтернативной энергетики уплатили в бюджеты всех уровней 19,77 млрд грн в виде налогов и сборов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной налоговой службы, передает РБК-Украина.

Таким образом, рост бюджетных поступлений от сектора “зеленой” энергетики по сравнению с 2018 годом составил 4,72 млрд грн.

В целом в течение 2009-2019 сектор альтернативной энергетики уплатил 93,62 млрд грн налогов и сборов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период оплатила тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ). Налоговые поступления от ТЭС и ТЭЦ за период 2009-2019 составили 48,24 млрд грн.

"В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, которая помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли, растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это та индустрия, которая показывает всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес", - отмечает председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич.

Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельная доля альтернативной энергетики должна через 15 лет составить 25% (вместе с ГЭС и ГАЭС). По состоянию на 2019 год этот показатель составлял 8,7%.

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