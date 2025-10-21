"Сексуальне насильство": екс-директору "Молодого театру" Білоусу повідомили про підозру

Колишньому директору "Молодого театру" й завідувачу другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого було повідомлено про підозру - у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора у Facebook.
Українцям розповіли, що заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру:
Згідно з інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Андрія Білоуса.
Уточнюється, що його підозрюють "у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх (частини 2, 3 статті 152 та частини 1, 2 статті 153 Кримінального кодексу України)".
Досудовим розслідуванням було встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру:
"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається при цьому, що "вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів".
Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим:
"Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме - не приділяв уваги під занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора "Молодого театру", - розповіли громадянам.
Зазначається, що крім показів потерпілих, у справі було допитано десятки свідків, які підтвердили:
"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження", - додали у прес-службі прокуратури.
Станом на зараз досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора, а розслідування проводять співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі Національної поліції України.
Було також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Уточнюється, що сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко.
"Офіс генерального прокурора послідовно відстоює принцип невідворотності відповідальності за будь-які прояви сексуального насильства, незалежно від статусу чи посади кривдника. Право на гідність і безпеку - безумовне", - підсумували у прокуратурі.
Нагадаємо, у січні 2025 року про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса заявила його колишня студентка.
Сам Білоус звинувачення не коментував, повідомивши лише про те, що звернувся до поліції.
Через кілька днів університет надіслав запит до Національної поліції України - з проханням перевірити інформацію та дати їй правову оцінку. До завершення розслідування Білоус був відсторонений від викладацької діяльності.
Дещо пізніше під "Молодим театром" у Києві зібрались протестувальники, які вимагали звільнення Білоуса з посади директора та художнього керівника театру.
На тлі звернень колишніх студенток та адміністрації навчального закладу, правоохоронці відкрили проти Білоуса кримінальне провадження.