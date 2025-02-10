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Скандал у Карпенка-Карого: поліція відкрила кримінальну справу проти Білоуса

Украина, Понеділок 10 лютого 2025 14:25
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Скандал у Карпенка-Карого: поліція відкрила кримінальну справу проти Білоуса Фото: Поліція Києва розслідує сексуальні домагання в університеті (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти викладача театрального університету ім. Івана Карпенко-Карого через можливі випадки домагань. Це сталося після звернень колишніх студенток та адміністрації навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у місті Києві.

Як повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Правоохоронцям стало відомо про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу з публікацій у соціальних мережах.

До Шевченківського управління поліції звернулися як колишні студентки, так і представники адміністрації вищого навчального закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Наразі тривають слідчі дії: поліцейські спілкуються зі студентами, випускниками, викладачами та представниками адміністрації закладу. Досудове розслідування триває.

Звинувачення проти Білоуса у сексуальних домаганнях набирають розголосу

У січні колишня студентка, заявила про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса.

Сам Андрій Білоус не коментував звинувачення, повідомивши лише, що звернувся до поліції. Через кілька днів університет надіслав запит до Національної поліції з проханням перевірити інформацію і дати їй правову оцінку. До завершення розслідування Білоус був відсторонений від викладацької діяльності.

Окрім того, невдовзі 10 лютого в Києві під Молодим театром зібралися протестувальники, які вимагають звільнення режисера Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника театру.

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