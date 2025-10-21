"Сексуальное насилие": экс-директору "Молодого театра" Билоусу сообщили о подозрении

Бывшему директору "Молодого театра" и заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете имени Ивана Карпенко-Карого было сообщено о подозрении - в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора в Facebook.
Украинцам рассказали, что заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении:
Согласно информации источников РБК-Украина, речь идет об Андрее Билоусе.
Уточняется, что его подозревают "в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних (части 2, 3 статьи 152 и части 1, 2 статьи 153 Уголовного кодекса Украины)".
Досудебным расследованием было установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра:
"В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечается при этом, что "высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов".
Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали у потерпевших:
"Тем, кто пытался избегать его и негативно реагировал на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания, а именно - не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключения студентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера "Молодого театра", - рассказали гражданам.
Отмечается, что кроме показаний потерпевших, по делу были допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили:
"Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы бывшего руководителя вуза изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
По состоянию на сейчас досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора, а расследование проводят сотрудники Департамента киберполиции и следователи Национальной полиции Украины.
Было также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.
Уточняется, что сторону обвинения в суде будет представлять заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко.
"Офис генерального прокурора последовательно отстаивает принцип неотвратимости ответственности за любые проявления сексуального насилия, независимо от статуса или должности обидчика. Право на достоинство и безопасность - безусловно", - подытожили в прокуратуре.
Напомним, в январе 2025 года о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса заявила его бывшая студентка.
Сам Билоус обвинения не комментировал, сообщив лишь о том, что обратился в полицию.
Через несколько дней университет направил запрос в Национальную полицию Украины - с просьбой проверить информацию и дать ей правовую оценку. До завершения расследования Билоус был отстранен от преподавательской деятельности.
Несколько позже под "Молодым театром" в Киеве собрались протестующие, которые требовали увольнения Билоуса с должности директора и художественного руководителя театра.
На фоне обращений бывших студенток и администрации учебного заведения, правоохранители открыли против Билоуса уголовное производство.