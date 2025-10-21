"Сексуальное насилие": экс-директору "Молодого театра" Билоусу сообщили о подозрении

Что установило досудебное расследование

Украинцам рассказали, что заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении:

бывшему руководителю театрально-зрелищного заведения "Киевский национальный академический Молодой театр";

заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого.

Согласно информации источников РБК-Украина, речь идет об Андрее Билоусе.

Уточняется, что его подозревают "в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних (части 2, 3 статьи 152 и части 1, 2 статьи 153 Уголовного кодекса Украины)".

Досудебным расследованием было установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра:

систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения - без их добровольного согласия;

совершал в отношении их сексуальное насилие.

"В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается при этом, что "высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов".

Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали у потерпевших:

длительные психотравмирующие последствия;

нарушения социального функционирования;

потребность в психологической и психиатрической помощи.

"Тем, кто пытался избегать его и негативно реагировал на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания, а именно - не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключения студентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера "Молодого театра", - рассказали гражданам.

Правоохранители с подозреваемым (фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Отмечается, что кроме показаний потерпевших, по делу были допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили:

факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписок на непристойные темы;

случаи физических домогательств в помещении театра.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы бывшего руководителя вуза изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

По состоянию на сейчас досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора, а расследование проводят сотрудники Департамента киберполиции и следователи Национальной полиции Украины.

Было также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Уточняется, что сторону обвинения в суде будет представлять заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко.

"Офис генерального прокурора последовательно отстаивает принцип неотвратимости ответственности за любые проявления сексуального насилия, независимо от статуса или должности обидчика. Право на достоинство и безопасность - безусловно", - подытожили в прокуратуре.

Публикация Офиса ГП (скриншот: facebook.com/pgo.gov.ua)