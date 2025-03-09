Секретну базу ЦРУ знайшли у списку продажу урядових будівель США, - The Telegraph

Секретну базу ЦРУ випадково розкрили через плани уряду США продати частину держнерухомості. Об'єкт опинився у списку будівель на продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Секретний об'єкт Центрального розвідувального управління (ЦРУ) у штаті Вірджинія випадково опинився в урядовому списку будівель, запланованих на продаж.

За інформацією видання, об'єкт увійшов до переліку нерухомості, підготовленого Департаментом ефективності уряду (Doge), створеним Ілоном Маском. Однак невдовзі він разом із сотнею інших будівель був таємничим чином виключений зі списку.

Doge прагне скоротити витрати на оренду урядових офісів, які щороку обходяться бюджету США у 5,23 мільярда доларів.

Раніше цього місяця Управління загального обслуговування оприлюднило список із 443 будівель, які вважаються "надлишковими". Серед них була будівля у Чикаго, що використовується для зберігання президентських записів Барака Обами.

Ця нерухомість орендується з 2016 року за 1,4 мільйона доларів на рік та містить понад 35 000 предметів, зібраних за час президентства Обами.

Щодо ймовірного секретного об'єкта ЦРУ у Вірджинії, то його існування не було повною таємницею - місцеві жителі та влада округу Ферфакс добре знали про нього. Журнал Wired навіть називав цю базу "найгірше збереженою таємницею".

Однак на самій будівлі не було жодних позначень, що могли б вказувати на її зв'язок із розвідувальним управлінням.

The Telegraph звернувся до Білого дому за коментарем, але ЦРУ відмовилося від будь-яких заяв щодо інциденту.