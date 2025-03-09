Секретную базу ЦРУ нашли в списке продаж правительственных зданий США, - The Telegraph
Секретную базу ЦРУ случайно раскрыли из-за планов правительства США продать часть госнедвижимости. Объект оказался в списке зданий на продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Секретный объект Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в штате Вирджиния случайно оказался в правительственном списке зданий, запланированных на продажу.
По информации издания, объект вошел в перечень недвижимости, подготовленный Департаментом эффективности правительства (Doge), созданным Илоном Маском. Однако вскоре он вместе с сотней других зданий был таинственным образом исключен из списка.
Doge стремится сократить расходы на аренду правительственных офисов, которые ежегодно обходятся бюджету США в 5,23 миллиарда долларов.
Ранее в этом месяце Управление общего обслуживания обнародовало список из 443 зданий, которые считаются "избыточными". Среди них было здание в Чикаго, используемое для хранения президентских записей Барака Обамы.
Эта недвижимость арендуется с 2016 года за 1,4 миллиона долларов в год и содержит более 35 000 предметов, собранных за время президентства Обамы.
Что касается вероятного секретного объекта ЦРУ в Вирджинии, то его существование не было полной тайной - местные жители и власти округа Фэрфакс хорошо знали о нем. Журнал Wired даже называл эту базу "хуже всего сохранившейся тайной".
Однако на самом здании не было никаких обозначений, которые могли бы указывать на его связь с разведывательным управлением.
The Telegraph обратился в Белый дом за комментарием, но ЦРУ отказалось от каких-либо заявлений относительно инцидента.
Doge
Департамент эффективности правительства, который возглавляет Маск, пытается сократить государственные расходы в администрации президента.
В том же числе департамент миллиардера, возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи.
Также Doge сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.