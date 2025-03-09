Секретную базу ЦРУ нашли в списке продаж правительственных зданий США, - The Telegraph

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Секретный объект Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в штате Вирджиния случайно оказался в правительственном списке зданий, запланированных на продажу.

По информации издания, объект вошел в перечень недвижимости, подготовленный Департаментом эффективности правительства (Doge), созданным Илоном Маском. Однако вскоре он вместе с сотней других зданий был таинственным образом исключен из списка.

Doge стремится сократить расходы на аренду правительственных офисов, которые ежегодно обходятся бюджету США в 5,23 миллиарда долларов.

Ранее в этом месяце Управление общего обслуживания обнародовало список из 443 зданий, которые считаются "избыточными". Среди них было здание в Чикаго, используемое для хранения президентских записей Барака Обамы.

Эта недвижимость арендуется с 2016 года за 1,4 миллиона долларов в год и содержит более 35 000 предметов, собранных за время президентства Обамы.

Что касается вероятного секретного объекта ЦРУ в Вирджинии, то его существование не было полной тайной - местные жители и власти округа Фэрфакс хорошо знали о нем. Журнал Wired даже называл эту базу "хуже всего сохранившейся тайной".

Однако на самом здании не было никаких обозначений, которые могли бы указывать на его связь с разведывательным управлением.

The Telegraph обратился в Белый дом за комментарием, но ЦРУ отказалось от каких-либо заявлений относительно инцидента.