Секретна зброя Усика. Як технології готують українця до реваншу з Дюбуа

Що таке Ready to Fight

Виконавчий директор Ready to Fight та Team Usyk Кирило Коробка, який входить до списку 30 найвпливовіших людей у боксі у віці до 30 років, пояснив, як платформа Ready to Fight - застосунок, співзасновником якого є сам чемпіон світу у важкій вазі - змінила їхній підготовчий процес.

"Це не просто додаток. Це ціла екосистема. Треба спаринг? Знаходиш спаринг. Треба тренер, психолог, будь-що - ми все це використовуємо", - говорить він.

Запущений у листопаді 2023 року як боксерська соціальна платформа для пошуку спаринг-партнерів, тренерів, менеджерів і фанатів, Ready to Fight сьогодні вже набагато більше, ніж просто інструмент для пошуку фахівців.

Це перша боксерська технологічна компанія, яка допомагає виховувати таланти та розробляє низку цифрових продуктів - включно з боксерською аналітикою, платіжною системою, сервісом продажу квитків та маркетплейсом мерчандайзингу.

Але для команди Усика справжня цінність додатка проявляється за зачиненими дверима залу, коли вони готуються до бою з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня.

"Раніше Сергій (директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін - Ред.) міг витрачати тижні на пошуки потрібних спаринг-партнерів. А зараз - два кліки. Ми бачимо профіль, вагу, стиль, досвід. Спілкуємося безпосередньо. Для Дюбуа нам потрібен був високий, міцний, вибуховий суперник. Через додаток ми запросили хлопців з усього світу", - говорить Коробка.

Як додаток Ready to Fight допомагає Усику

Додаток працює дуже просто.

"Спаринг-партнери створюють профіль, завантажують інформацію про себе та відео спарингів чи фрагменти боїв. Потім вони відгукуються на оголошення: бачать, що Олександру Усику потрібен спаринг, подають заявку, Сергій переглядає її - і якщо все підходить, їх запрошують до табору", - пояснює Кирило.

Команда Усика вже використовувала цей додаток під час підготовки до бою з Тайсоном Ф’юрі - тоді Усик спарингував по 15 раундів тривалістю три з половиною хвилини з 20-секундним відпочинком, загалом провівши понад 250 раундів у таборі.

Однак підготовка Усика до бою за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі проти Дюбуа - це не лише спаринги чи пробіжки.

Аналітики команди розбирають кожен рух, кожну помилку й кожен момент з попередніх боїв Дюбуа, а також самого Усика.

"Ми аналізуємо всі бої, останні поєдинки Даніеля Дюбуа. Аналізуємо всі помилки з обох боків: і Усика, і Дюбуа. Також аналізуємо їхній перший бій", - розповідає Кирило.

Далі тренери, спортсмени, науковці й судді збираються разом, щоб розкласти кожну деталь і скласти план на наступний поєдинок.

Це не просто теорія - це цифри, шаблони рухів, послідовності ударів, прогалини в захисті, темп. Все збирається, порівнюється й подається бійцю, який вміє це використовувати.

"Усику це подобається. Він довіряє цим даним, і він розуміє, що їх створюють професіонали - і ці професіонали є його командою. Це дуже важливо. Він знає кожного", - резюмував директор Ready to Fight.



Усик - Дюбуа 2: головне про бій

Реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британським нокаутером Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоїть звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

У першому бою, що відбувся у Вроцлаві, Усик здобув перемогу, захистивши свої пояси. Однак поєдинок супроводжувався дискусіями щодо удару Дюбуа нижче пояса, який спричинив тимчасову зупинку бою. Тепер обидва боксери готові розставити всі крапки над "і" у цьому протистоянні.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Його ключовими перевагами називають високий боксерський IQ, неперевершену роботу ніг, контроль дистанції, адаптивність та витривалість.

Експерти вважають, що Усик здатен контролювати темп бою навіть у пізніх раундах, на відміну від Дюбуа, який часто втрачає потужність після 6-7 раунду.

Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

Попри статус андердога, Дюбуа все ще розглядається як небезпечний суперник завдяки своїй фізичній силі, потужному удару та молодості.

Деякі експерти, зокрема Леннокс Льюїс, припускають, що у Дюбуа є шанс "зловити" Усика в перших раундах, особливо якщо він покаже нову стратегію.

Проте, для цього йому доведеться працювати в незвичному для себе високому темпі. Штучний інтелект також вказує, що єдиний шанс Дюбуа - це влучний удар на старті поєдинку.

Додамо, що зараз Усик володіє поясами WBA, WBO та WBC. У власності Дюбуа - титул IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.