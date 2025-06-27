Леннокс Льюїс дав остаточний прогноз на бій Усика з Дюбуа: "Це справжній чемпіон світу"
Один із найтитулованіших боксерів в історії надважкої ваги Леннокс Льюїс висловився щодо реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю легенди боксу YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
Прогноз Льюїса на бій Усик - Дюбуа 2
Колишній абсолютний чемпіон світу, який володів усіма основними поясами ще у 1999 році, наголосив, що Дюбуа за останній рік суттєво додав і зараз готовий до великої перемоги.
"Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування й труднощі. Він той, хто скидає королів. У нього є сила. Він вже був у цій ситуації. Він уже зустрічався з цим суперником, навіть відправляв його в нокдаун, тож знає, що потрібно робити. Було б чудово, якби він переміг - ще один британець на вершині", - сказав Льюїс.
При цьому британець визнає, що "це не легке завдання".
"Але він (Дюбуа - Ред.) точно той, хто може з ним впоратись. Він усе відпрацював. Він має відповідну підготовку. Це справжній чемпіон світу, і я думаю, він має великі шанси на перемогу. Він це зробить", - додав колишній спортсмен.
Усик - чинний лідер суперважкої ваги
Нагадаємо, що Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у травні 2024 року, коли переміг Тайсона Ф’юрі й додав до своєї колекції (WBO, WBA, IBF) титул WBC.
Згодом українець залишив пояс IBF, щоб провести другий бій проти Ф’юрі, який наш атлет також виграв у грудні. Тепер в Англії Усик знову матиме шанс повернути цей пояс.
Суперсерія Дюбуа
Після поразки від Усика у серпні 2023-го Дюбуа зумів здобути три перемоги поспіль - він нокаутував Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.
Це, вочевидь, переконало Льюїса, що його співвітчизник готовий перемогти у цьому реванші, який вже називають "боєм століття".
Перемога над Усиком може стати вершиною злету Дюбуа за останні два роки. Однак попереду, ймовірно, ще складні виклики: Джозеф Паркер, Дерек Чісора та інші бійці еліти надважкого дивізіону.
Бій Усик - Дюбуа 2: дата, час і місце проведення
Матч-реванш відбудеться у суботу, 19 липня 2025 року. Місцем проведення стане Національний стадіон "Вемблі" у Лондоні.
Проте головна подія вечора почнеться вже у ніч на 20 липня за київським часом - приблизно опівночі.
Поєдинок, швидше за все, транслюватиметься на MEGOGO. Принаймні, канали медіасервісу показували усі попередні значні бої Усика.
Раніше повідомляли про те, як Усик обрав п'ятірку боксерів для футбольного матчу.
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