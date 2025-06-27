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Леннокс Льюїс дав остаточний прогноз на бій Усика з Дюбуа: "Це справжній чемпіон світу"

П'ятниця 27 червня 2025 08:07
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Леннокс Льюїс дав остаточний прогноз на бій Усика з Дюбуа: "Це справжній чемпіон світу" Леннокс Льюїс (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Один із найтитулованіших боксерів в історії надважкої ваги Леннокс Льюїс висловився щодо реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю легенди боксу YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Прогноз Льюїса на бій Усик - Дюбуа 2

Колишній абсолютний чемпіон світу, який володів усіма основними поясами ще у 1999 році, наголосив, що Дюбуа за останній рік суттєво додав і зараз готовий до великої перемоги.

"Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування й труднощі. Він той, хто скидає королів. У нього є сила. Він вже був у цій ситуації. Він уже зустрічався з цим суперником, навіть відправляв його в нокдаун, тож знає, що потрібно робити. Було б чудово, якби він переміг - ще один британець на вершині", - сказав Льюїс.

При цьому британець визнає, що "це не легке завдання".

"Але він (Дюбуа - Ред.) точно той, хто може з ним впоратись. Він усе відпрацював. Він має відповідну підготовку. Це справжній чемпіон світу, і я думаю, він має великі шанси на перемогу. Він це зробить", - додав колишній спортсмен.

Усик - чинний лідер суперважкої ваги

Нагадаємо, що Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у травні 2024 року, коли переміг Тайсона Ф’юрі й додав до своєї колекції (WBO, WBA, IBF) титул WBC.

Згодом українець залишив пояс IBF, щоб провести другий бій проти Ф’юрі, який наш атлет також виграв у грудні. Тепер в Англії Усик знову матиме шанс повернути цей пояс.

Суперсерія Дюбуа

Після поразки від Усика у серпні 2023-го Дюбуа зумів здобути три перемоги поспіль - він нокаутував Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Це, вочевидь, переконало Льюїса, що його співвітчизник готовий перемогти у цьому реванші, який вже називають "боєм століття".

Перемога над Усиком може стати вершиною злету Дюбуа за останні два роки. Однак попереду, ймовірно, ще складні виклики: Джозеф Паркер, Дерек Чісора та інші бійці еліти надважкого дивізіону.

Бій Усик - Дюбуа 2: дата, час і місце проведення

Матч-реванш відбудеться у суботу, 19 липня 2025 року. Місцем проведення стане Національний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Проте головна подія вечора почнеться вже у ніч на 20 липня за київським часом - приблизно опівночі.

Поєдинок, швидше за все, транслюватиметься на MEGOGO. Принаймні, канали медіасервісу показували усі попередні значні бої Усика.

Раніше повідомляли про те, як Усик обрав п'ятірку боксерів для футбольного матчу.

Також читайте про іншого непереможеного українця, який вийде на "Вемблі" в андеркарді реваншу.

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Олександр Усик Бокс
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