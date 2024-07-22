Секретная служба признала, что отклонила некоторые запросы команды Трампа по безопасности

Секретная служба признала, что за последние два года отклонила некоторые запросы охраны экс-президента США Дональда Трампа по поводу его безопасности. Однако эти запросы не касались непосредственно митинга в Пенсильвании, где на Трампа было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Спикер Секретной службы Энтони Гульелми признал, что служба отклонила некоторые запросы на дополнительные средства федеральной безопасности для Трампа.

Два источника издания, говорившие на условиях анонимности, подтвердили, что кампания Трампа искала дополнительные ресурсы в течение большей части времени, пока тот был вне должности.

Гульелми отметил, что запросы на дополнительные ресурсы не касались специально митинга в Батлере.

Спикер Секретной службы заявил, что в случаях, когда служба не могла предоставить дополнительные ресурсы, она дополняла безопасность Трампа за счет государственных и местных правоохранительных органов или изменяла свои планы безопасности.

Гульелми сказал, что федеральное агентство ограничено в количестве ресурсов, которое оно может направить на мероприятия.

О чем были запросы команды Трампа

Постоянным источником стресса, по словам представителя команды, говорившего на условиях анонимности, было отсутствие достаточного количества металлоискателей для проверки посетителей массовых мероприятий.

Кроме того, во время митинга Трампа на открытом воздухе ранее в городе Уайлдвуд на побережье Джерси был отклонен запрос команды на специально обученных собак для обыска территории, сказал собеседник издания.

Реакция Секретной службы на обвинение

После попытки убийства, когда начали распространяться сообщения о том, что агентство отклонило запросы кампании Трампа, Гульелми опроверг это.

Существует "ложное утверждение о том, что член команды бывшего президента попросил дополнительные ресурсы безопасности, и они были отклонены. Это абсолютная неправда. На самом деле мы добавили ресурсы по защите, технологии и возможности в рамках увеличения темпа путешествий кампании", - сказал представитель Секретной службы.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас назвал происшедшее «провалом». Несколько законодателей призвали руководителя Секретной службы Кимберли Читл уйти в отставку. Там заявили, что Читл не намерена уходить.

В понедельник двухпартийная рабочая группа Конгресса начинает расследование действий Секретной службы.