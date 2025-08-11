Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна, - NYT
Уже цієї п'ятниці на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Уже стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.
Однак рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.
"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.
Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичної точки зору.
"Але це, безумовно, здивувало мене", - каже Дісброу.
Водночас NYT наводить слова мера Анкориджа Сюзанни ЛаФранс. У суботньому інтерв'ю вона заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і Путіна.
"Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - додала мер.
Видання зазначило, що Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.
Також NYT додало, що зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату Аляска з початку його другого президентського терміну.
Що передувало
Нагадаємо, днями Трамп анонсував, що 15 серпня він зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска. Російська сторона теж підтвердила цю інформацію.
Як відомо, однією з ключових тем їхньої зустрічі стане війна в Україні.
Після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що планується зустріч Трампа і Путіна, а після ще одна, але вже тристороння за участю президента України Володимира Зеленського.
Виходячи з останніх публікацій ЗМІ, досі незрозуміло, чи буде в підсумку одна зустріч чи кілька. Поки відомо, що готується саміт конкретно Трампа і Путіна, але джерела різних ЗМІ не виключають, що можлива участь і Зеленського.