ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна, - NYT

Понеділок 11 серпня 2025 05:00
UA EN RU
Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна, - NYT Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уже цієї п'ятниці на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Уже стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.

Однак рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.

"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.

Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичної точки зору.

"Але це, безумовно, здивувало мене", - каже Дісброу.

Водночас NYT наводить слова мера Анкориджа Сюзанни ЛаФранс. У суботньому інтерв'ю вона заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і Путіна.

"Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - додала мер.

Видання зазначило, що Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Також NYT додало, що зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату Аляска з початку його другого президентського терміну.

Що передувало

Нагадаємо, днями Трамп анонсував, що 15 серпня він зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска. Російська сторона теж підтвердила цю інформацію.

Як відомо, однією з ключових тем їхньої зустрічі стане війна в Україні.

Після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що планується зустріч Трампа і Путіна, а після ще одна, але вже тристороння за участю президента України Володимира Зеленського.

Виходячи з останніх публікацій ЗМІ, досі незрозуміло, чи буде в підсумку одна зустріч чи кілька. Поки відомо, що готується саміт конкретно Трампа і Путіна, але джерела різних ЗМІ не виключають, що можлива участь і Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН