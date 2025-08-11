ua en ru
Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина, - NYT

Понедельник 11 августа 2025 05:00
Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина, - NYT Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже в эту пятницу на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Уже стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи.

Однако риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и является почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.

"Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", - рассказал Ларри Дисброу.

Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такого рода встречи с исторической точки зрения.

"Но это, безусловно, удивило меня", - говорит Дисброу.

В то же время NYT приводит слова мэра Анкориджа Сюзанны ЛаФранс. В субботнем интервью она заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина.

"Принимать лидеров здесь, на Аляске - обычное дело. Быть местом дипломатии - часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира", - добавила мэр.

Издание отметило, что Трамп посещал Аляску как минимум 5 раз с момента вступления в должность в 2017 году. В основном он останавливался на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Также NYT добавило, что встреча с Путиным станет первым официальным визитом Трампа в штат Аляска с начала его второго президентского срока.

Что предшествовало

Напомним, на днях Трамп анонсировал, что 15 августа он встретится Путиным в американском штате Аляска. Российская сторона тоже подтвердила эту информацию.

Как известно, одной из ключевых тем их встречи - станет война в Украине.

После визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, в СМИ появилась информация, что планируется встреча Трампа и Путина, а после еще одна, но уже трехсторонняя с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из последних публикаций СМИ до сих пор неясно, будет в итоге одна встреча или несколько. Пока известно, что готовится саммит конкретно Трампа и Путина, но источники различных СМИ не исключают, что возможно участие и Зеленского.

