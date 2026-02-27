Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців

Основні можливості

Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами.

Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим.

З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.

Нова функція Viber (фото: Rakuten Viber)

Як використовувати

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти.

Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий.

Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.

Як працює нова ШІ-функція у Viber