Курс долара Економіка Авто Tech

Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців

Viber вчить ШІ говорити замість вас (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Rakuten Viber оголосив про запуск функції для вдосконалення повідомлень. Функція на основі ШІ дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.

РБК-Україна розповідає, як працює ця функція і для кого вона буде корисною.

Основні можливості 

Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами

Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим. 

З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.

Нова функція Viber (фото: Rakuten Viber)

Як використовувати

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти. 

Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий

Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.

Як працює нова ШІ-функція у Viber

  • Безпека та конфіденційність
  • Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI. 
  • Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки. 
  • Функція вдосконалення повідомлень стане доступною всім користувачам в Україні найближчими днями.

