Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців

Rakuten Viber оголосив про запуск функції для вдосконалення повідомлень. Функція на основі ШІ дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.
РБК-Україна розповідає, як працює ця функція і для кого вона буде корисною.
Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами.
Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим.
З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.
Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти.
Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий.
Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.
