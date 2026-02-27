Секретная кнопка в Viber: как работает новая ИИ-функция для украинцев

Rakuten Viber объявил о запуске функции для совершенствования сообщений. Функция на основе ИИ позволяет корректировать и переводить текст непосредственно в поле ввода перед отправкой сообщения.
РБК-Украина рассказывает, как работает эта функция и для кого она будет полезной.
Усовершенствование сообщений исправляет ошибки, корректирует тон и при необходимости переводит текст на другие языки.
Функция призвана делать ежедневное общение более четким и точным.
С усовершенствованием сообщений пользователи смогут превращать черновик, набранный на ходу, в структурированный и лаконичный текст в несколько кликов.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку справа от поля ввода и выбрать нужное действие: улучшить текст, изменить его тон или перевести.
Полученный вариант можно отправить в чат или сгенерировать новый.
Функция помогает сообщениям звучать лучше, позволяя пользователям сосредоточиться на содержании и скорости общения.
