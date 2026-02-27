ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців

П'ятниця 27 лютого 2026 12:28
UA EN RU
Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців Viber вчить ШІ говорити замість вас (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Rakuten Viber оголосив про запуск функції для вдосконалення повідомлень. Функція на основі ШІ дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.

РБК-Україна розповідає, як працює ця функція і для кого вона буде корисною.

Більше цікавого: OpenAI зупинила масштабну фабрику ІПСО Кремля у ChatGPT

Основні можливості

Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами.

Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим.

З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.

Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українцівНова функція Viber (фото: Rakuten Viber)

Як використовувати

Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти.

Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий.

Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.

Як працює нова ШІ-функція у Viber

  • Безпека та конфіденційність
  • Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI.
  • Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки.
  • Функція вдосконалення повідомлень стане доступною всім користувачам в Україні найближчими днями.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Viber
Новини
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі