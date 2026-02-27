Секретна кнопка у Viber: як працює нова ШІ-функція для українців
Rakuten Viber оголосив про запуск функції для вдосконалення повідомлень. Функція на основі ШІ дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення.
РБК-Україна розповідає, як працює ця функція і для кого вона буде корисною.
Більше цікавого: OpenAI зупинила масштабну фабрику ІПСО Кремля у ChatGPT
Основні можливості
Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами.
Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим.
З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.
Нова функція Viber (фото: Rakuten Viber)
Як використовувати
Щоб скористатися функцією, потрібно натиснути кнопку праворуч від поля введення та обрати потрібну дію: покращити текст, змінити його тон або перекласти.
Отриманий варіант можна надіслати в чат або ж згенерувати новий.
Функція допомагає повідомленням звучати краще, дозволяючи користувачам зосередитися на змісті та швидкості спілкування.
Як працює нова ШІ-функція у Viber
- Безпека та конфіденційність
- Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI.
- Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки.
- Функція вдосконалення повідомлень стане доступною всім користувачам в Україні найближчими днями.
Вас може зацікавити:
- Microsoft знайшла слабкість у ChatGPT та Gemini
- Чи забере ШІ вашу роботу