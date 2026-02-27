Секретная кнопка в Viber: как работает новая ИИ-функция для украинцев
Rakuten Viber объявил о запуске функции для совершенствования сообщений. Функция на основе ИИ позволяет корректировать и переводить текст непосредственно в поле ввода перед отправкой сообщения.
РБК-Украина рассказывает, как работает эта функция и для кого она будет полезной.
Основные возможности
Усовершенствование сообщений исправляет ошибки, корректирует тон и при необходимости переводит текст на другие языки.
Функция призвана делать ежедневное общение более четким и точным.
С усовершенствованием сообщений пользователи смогут превращать черновик, набранный на ходу, в структурированный и лаконичный текст в несколько кликов.
Новая функция Viber (фото: Rakuten Viber)
Как использовать
Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку справа от поля ввода и выбрать нужное действие: улучшить текст, изменить его тон или перевести.
Полученный вариант можно отправить в чат или сгенерировать новый.
Функция помогает сообщениям звучать лучше, позволяя пользователям сосредоточиться на содержании и скорости общения.
Как работает новая ИИ-функция в Viber
- Безопасность и конфиденциальность
- Текст сообщения совершенствуется с помощью моделей OpenAI.
- Данные сообщений не используются для обучения искусственного интеллекта и удаляются сразу после обработки.
- Функция совершенствования сообщений станет доступной всем пользователям в Украине в ближайшие дни.
