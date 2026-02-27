ua en ru
Секретная кнопка в Viber: как работает новая ИИ-функция для украинцев

Пятница 27 февраля 2026 12:28
Viber учит ИИ говорить вместо вас (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Rakuten Viber объявил о запуске функции для совершенствования сообщений. Функция на основе ИИ позволяет корректировать и переводить текст непосредственно в поле ввода перед отправкой сообщения.

РБК-Украина рассказывает, как работает эта функция и для кого она будет полезной.

Больше интересного: OpenAI остановила масштабную фабрику ИПСО Кремля в ChatGPT

Основные возможности

Усовершенствование сообщений исправляет ошибки, корректирует тон и при необходимости переводит текст на другие языки.

Функция призвана делать ежедневное общение более четким и точным.

С усовершенствованием сообщений пользователи смогут превращать черновик, набранный на ходу, в структурированный и лаконичный текст в несколько кликов.

Секретная кнопка в Viber: как работает новая ИИ-функция для украинцевНовая функция Viber (фото: Rakuten Viber)

Как использовать

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку справа от поля ввода и выбрать нужное действие: улучшить текст, изменить его тон или перевести.

Полученный вариант можно отправить в чат или сгенерировать новый.

Функция помогает сообщениям звучать лучше, позволяя пользователям сосредоточиться на содержании и скорости общения.

Как работает новая ИИ-функция в Viber

  • Безопасность и конфиденциальность
  • Текст сообщения совершенствуется с помощью моделей OpenAI.
  • Данные сообщений не используются для обучения искусственного интеллекта и удаляются сразу после обработки.
  • Функция совершенствования сообщений станет доступной всем пользователям в Украине в ближайшие дни.

